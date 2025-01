Bonus asilo nido 2025: a chi spetta e come ottenerlo

Le domande vanno inviate esclusivamente per via telematica tramite il sito dell'Inps. Per autenticarsi occorre essere in possesso di credenziali Spid, Cie o Cns. Una volta entrati nella sezione dedicata al Bonus asilo nido, bisogna compilare il form di domanda con i dati del bambino e allegare la documentazione richiesta, come per esempio le ricevute di pagamento delle rette. Una volta inviata la domanda, bisogna conservare la ricevuta. In alternativa, si può chiedere il bonus anche tramite il contact center Inps o rivolgendosi a un Caf.