Spese scolastiche 2025 detraibili fino a mille euro: cosa cambia e come fare

Sì. Infatti, sempre sul sito del ministero dell'Istruzione e del Merito è specificato che le spese di istruzione e scolastiche “sono detraibili al 19% della spesa totale sostenuta nel corso dell'anno d'imposta considerato”. Per quanto riguarda il limite massimo di detrazione, quest'ultimo fino al 2024 variava in base al tipo di scuola frequentata. In particolare:

- per gli asili nido: il limite massimo dell'importo detraibile era di 632 euro per ciascun figlio (quindi la detrazione massima ammonta a 120 euro all'anno);

- per la scuola materna, elementare, media e superiore il tetto massimo di spesa era di 800 euro per ogni alunno (quindi si può scaricare fino a 152 euro);

- per le università pubbliche non c'è un limite massimo di spesa, ma la detrazione del 19% spetta sull'intero importo delle spese sostenute;

- per le università non statali, l'importo delle spese detraibili non può superare la soglia stabilita da un decreto del Ministero dell'università e della ricerca;

- affitto studenti fuori sede: detrazione per un massimo di 2.633 euro.

Oltre a queste soglie, per le famiglie con bambini o ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) è prevista una detrazione del 19% senza alcun limite di spesa per l'acquisto di strumenti didattici e supporti tecnici o informatici compensativi, necessari per aiutarli nello studio e nell'apprendimento. I disturbi, però, devono essere diagnosticati e certificati dal medico.