Bonus animali domestici 2025 fino a 550 euro: a chi spetta e come richiederlo

Per l'agevolazione fiscale è previsto un massimo di spesa 550 euro. Inoltre, non viene considerato il numero di animali che si possiedono. Il bonus può essere chiesto per le spese veterinarie e anche per quelle per i farmaci nel caso che si sia sostenuta una spesa minima di 129,11 euro. Attenzione: se le spese per l'acquisto di medicinali sono inferiori a questa cifra, non sono detraibili. La detrazione fiscale va chiesta al momento di compilare la dichiarazione dei redditi, inserendo le spese mediche per i propri animali domestici sostenute durante l'anno.