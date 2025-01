Isee 2025: come e quando farlo, cosa cambia

L'Indicatore della situazione economica, cioè l'Isee, è uno strumento attraverso il quale si verifica se una famiglia ha diritto o meno a determinati sussidi, benefici o bonus in base alla condizione economica. La certificazione è, dunque, necessaria per poter accedere a determinati aiuti, come per esempio gli sconti sulle bollette e sul canone Rai, quelli sui trasporti pubblici e sulle tasse universitarie, le agevolazioni per invalidi e prestazioni come l'Assegno di inclusione, l'Assegno unico universale, il Bonus psicologo e così via. A partire dall'1 gennaio 2025 è necessario rinnovare la certificazione, poiché quella del 2024 è scaduta lo scorso 31 dicembre. Ma attenzione: per quanto riguarda alcuni bonus già confermati, l'Isee del 2024 è ancora valido e per qualche mese non sarà necessario richiederne uno nuovo. Tuttavia, poiché per la maggior parte delle agevolazioni è necessario quello aggiornato, meglio prepararsi per tempo.