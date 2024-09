Modello Isee: cos'è e come farlo da soli

Per poter ottenere l'Isee è necessario essere in possesso dei seguenti documenti: carta d'identità o equipollente, codice fiscale, eventuale contratto di affitto. Per quanto riguarda i redditi, sono necessari: il 730, la Certificazione unica, l'eventuale Irap, le eventuali certificazioni di ritenuta, sostituto o esenzione d'imposta. Bisogna anche fornire le attestazioni di indennità o di sussidi, gli assegni di mantenimento per i figli e, per chi vive in Trentino Alto Adige i documenti delle eventuali indennità provinciali. Chi possiede una ditta individuale, deve avere a portata di mano la contabilità ordinaria e il patrimonio netto dell'impresa.

Sono necessari, poi, i documenti riguardanti il patrimonio del nucleo familiare e, in particolare: attestati del patrimonio mobiliare, giacenza media e saldo di depositi ed estratti conti; documentazioni di rapporti patrimoniali; patrimonio netto da bilancio per autonomi e società o somma delle rimanenze finali e beni ammortizzabili; atti notarili, certificati catastali o altri documenti per il patrimonio immobiliare anche estero; le certificazioni di quote residue del mutuo; eventuali certificazioni di altre attività finanziarie; documentazione riguardante la proprietà di veicoli e imbarcazioni. Per Isee socio-sanitario residenze sono necessari i documenti riguardanti eventuali donazioni. Per l'Isee delle persone disabili servono la certificazione della disabilità e delle eventuali spese di ricovero in strutture residenziali.