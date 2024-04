Bonus mamme lavoratrici 2024 in busta paga a maggio: a chi spetta

Sbloccato il contributo per le madri impiegate nella pubblica amministrazione: ecco i requisiti, a quanto ammonta e come ottenerlo

Cosa prevede il bonus mamma lavoratrice 2024 Si tratta di una misura decisa dal governo Meloni e rientra tra i bonus a sostegno delle famiglie messi in campo per il 2024. Prevede il taglio dei contributi per le lavoratrici madri che rispettano determinati requisiti. Ovviamente, tagliando i contributi, nella busta paga risulterà uno stipendio più alto fino a 250 euro al mese.

A chi spetta il bonus mamme I requisiti previsti sono avere almeno due figli a carico e un contratto a tempo indeterminato. Dal 2025, però, i figli a carico dovranno essere tre.

Piattaforma NoiPA: quando arriva il bonus mamme che lavorano dipendenti pubbliche 2024 Fino a questo momento hanno usufruito del bonus solo le lavoratrici madri impiegate nel settore privato. Per quelle che lavorano nella pubblica amministrazione non è stato possibile attivare la riduzione dei contributi a causa del sistema di NoiPA, che non era ancora stato aggiornato per permettere di fare richiesta. Nelle ultime settimane, però, è stata rilasciata una apposita funzionalità nell’applicativo “Gestione Stipendi", dove saranno registrate le informazioni necessarie. A partire dal mese di maggio 2024, dunque, il bonus verrà erogato. Nella prima mensilità verranno anche corrisposti gli arretrati maturati, dal mese di gennaio in poi. Questo significa che la prima mensilità sarà più ricca, poiché comprenderà gli arretrati.

Bonus mamme lavoratrici 2024 in busta paga: importo, a chi spetta e come funziona Per ricevere la riduzione dei contributi bisogna fare richiesta. A maggio, dunque, riceveranno il bonus le mamme lavoratrici che hanno presentato la domanda. Non tutte riceveranno lo stesso importo: quest'ultimo dipende dal proprio stipendio.

Bonus mamma lavoratrice 2024: come richiederlo Bisogna consegnare all'ufficio competente della propria amministrazione una autocertificazione, nella quale devono essere indicati i codici fiscali dei propri figli a carico. Per il 2024 questi ultimi devono essere due. Dal prossimo anno, invece, potranno usufruire del bonus solo le mamme che hanno tre figli a carico.

Scuola, bonus mamme docenti lavoratrici: quando arriva? Una eccezione riguarda le lavoratrici della scuola, che avrebbero dovuto accedere al portale del ministero dell'Istruzione e chiedere la decontribuzione di maternità. Chi non lo ha fatto, non riceverà il bonus da maggio. Ma potrà fare richiesta per i prossimi mesi e ricevere gli arretrati, che avranno un valore massimale di 1.250 euro.

Decontribuzione madri lavoratrici 2024: i requisiti necessari L'agevolazione per le mamme lavoratrici 2024 riguarda sia le dipendenti del settore privato sia quelle del settore pubblico. Tutte devono un contratto a tempo indeterminato, anche part-time, di apprendistato o nel settore agricolo. Infine, il requisito più importante: i figli a carico della lavoratrice. Chi ne ha almeno tre potrà ricevere l'esonero dai contributi per un periodo di tre anni. Riceverà, dunque, il bonus dal gennaio 2024 fino al dicembre 2026, al massimo fino a quando il figlio più piccolo non avrà compiuto i diciotto anni. Per il 2024, comunque, basta avere due figli a carico per ottenere l'esonero della contribuzione previdenziale da gennaio a dicembre e fino al compimento del decimo anno da parte del figlio più piccolo.

Bonus mamme: vale anche per le lavoratrici autonome? No, so no escluse le mamme lavoratrici in possesso di un contratto a termine e anche le lavoratrici autonome.

Esonero e sgravio contributivo, agevolazioni mamme lavoratrici 2024: come si calcola e a quanto ammonta L'importo del bonus dipende dallo stipendio delle aventi diritto al bonus. Infatti, la misura consiste in una decontribuzione: in pratica, i contributi da pagare rimangono nella busta paga delle lavoratrici interessate dal bonus e per questo lo stipendio risulterà più alto. In ogni caso, per il beneficio c'è un limite massimo annuo di 3mila euro, cioè 250 euro al mese. La legge prevede anche che, nel caso di contratti che hanno inizio o fine nel corso di un mese, la quota massima di decontribuzione sarà di 8,06 euro al giorno.

Che bonus ci sono per mamme, anche disoccupate, e figli nel 2024 A parte il bonus mamme lavoratrici, c'è il bonus asilo nido, che prevede un contributo per il pagamento delle rette dell’asilo nido. Inoltre, il bonus gite scolastiche, per consentire alle famiglie in stato di necessità di far partecipare i propri figli ai viaggi di istruzione. La misura principale è l'Assegno Unico Universale, che spetta a tutte le famiglie ed è modulato in base all'Isee. Questo aiuto ha assorbito quasi tutti i precedenti: dal Bonus bebè al Bonus Mamma Domani. Per le mamme disoccupate c'è l'Assegno di maternità erogato dai Comuni.