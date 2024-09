Università, tasse d’iscrizione: circa 1.500 euro l’importo medio

Ma, come spesso accade, c’è il rovescio della medaglia. Perché le casse delle università non sempre ce le fanno a sostenere il “costo” degli esoneri. Inoltre, in parecchi casi, per venire incontro alle difficoltà delle famiglie, queste decidono di estendere la “no tax area” a più persone. Così, per tanti che non pagano, ce ne sono altrettanti che devono sborsare più del dovuto: quelli che non hanno diritto ad alcuna agevolazione. A fronte di un costo medio della tassazione che, sempre secondo UdU, dovrebbe oscillare tra i 900 e i 1.000 euro - importo ottenuto dividendo il gettito complessivo per il totale degli iscritti - i “paganti” finiscono per corrispondere, mediamente, quasi 1.500 euro per ogni anno di corso.