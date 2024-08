Bonus settembre 2024, dagli aiuti per le famiglie alle assunzioni: tutti quelli in arrivo

Il dl Coesione ha previsto una agevolazione per chi assume i giovani disoccupati che abbiano meno di 35 anni. Per ciascuno è riconosciuto l'esonero dal pagamento dei contributi al 100% per due anni consecutivi. L'agevolazione riguarda i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato alcune categorie di lavoratori. I requisiti richiesti sono: il neoassunto deve essere disoccupato o comunque non deve avere assunzioni precedenti a tempo indeterminato, non deve avere compiuto 35 anni e deve essergli somministrato un contratto da subordinato a tempo indeterminato. L'esonero dei contributi per le aziende è previsto fino a un massimo di 500 euro al mese per 24 mesi. Attenzione: non rientrano nella misura i contratti di apprendistato e il lavoro domestico come colf, baby-sitter e badanti. Se poi l'assunzione avviene in una delle regioni indicate come “Zona economica speciale” (Zes), l'esonero può arrivare fino a 650 euro.