Bonus benzina 2024: ecco come stanno le cose

L'agevolazione per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo inferiore a 35mila euro non è confermata per il 2024

Il bonus benzina da 200 euro è attivo anche nel 2024? Se si fa una ricerca su Internet, si trovano decine di articoli che sostengono che la famosa agevolazione, introdotta per la prima volta dal governo Draghi con il decreto legge 21/2022 come sostegno a fronte della crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina e all'aumento dei prezzi della benzina, potrà essere richiesta anche quest'anno.

Bonus carburante 2023: c'è ancora nel 2024? Purtroppo la risposta è negativa. Infatti, come confermato dall'Agenzia delle Entrate a Tgcom24, il contributo per l'acquisto di carburante non risulta nella legge di Bilancio né nel decreto Anticipi, e quindi non se ne parla nemmeno nella circolare n. 5/E con la quale la stessa Agenzia ha illustrato le nuove misure per il Welfare aziendale. In particolare, in questa circolare si parla degli aiuti per gli affitti e per le rate del mutuo, ma non per l'acquisto di carburante. Il bonus benzina, dunque, non è stato confermato per il 2024. L'agevolazione è stata attiva nel 2022 e nel 2023, ma quest'anno non c'è.

A chi spettava il buono benzina da 200 euro Nel 2022 e nel 2024 il contributo era rivolto ai lavoratori dipendenti, anche se non a tutti indistintamente. Infatti, i lavoratori della pubblica amministrazione non ne hanno avuto diritto, come previsto dal D.Lgs. n. 165/200. Anche gli autonomi sono stati esclusi da questo beneficio, mentre hanno potuto ottenerlo i dipendenti di aziende private, chi operava in enti del terzo settore e studi professionali, i lavoratori da remoto, quelli con contratto di apprendistato e i soci delle cooperative di produzione e di lavoro.

Il bonus benzina da 200 euro è stato erogato una tantum, quindi una sola volta e non per più mesi di fila, ai lavoratori che utilizzavano l’auto per motivi di lavoro e personale. L'importante era avere un reddito annuo lordo inferiore ai 35 mila euro. Infatti, si è trattato di una misura straordinaria introdotta dal Governo per aiutare i lavoratori a fronteggiare l'aumento dei prezzi del carburante. Per il 2024 il contributo non è stato, però, confermato.

Come fare per ottenere il bonus di 200 euro? Il bonus benzina era un fringe benefit, un termine che deriva dall'inglese “fringe” (frangia, bordo, limite) e "benefit" (vantaggio, profitto, utile). Si è trattato, quindi, di una forma di "retribuzione marginale" o di un vantaggio indiretto per i lavoratori, che comporta per le aziende una diminuzione del carico contributivo e fiscale rispetto a quello che si avrebbe con l'attribuzione di compensi monetari. Essendo un fringe benefit, era compito del datore di lavoro o dell’azienda, su base volontaria, assegnarlo al dipendente che lo richiedeva. Ma si può ottenere una agevolazione simile anche quest'anno?

Nell'ultima legge di Bilancio il Governo ha innalzato la soglia dei fringe benefit oltre la quale bisogna pagare l'Irpef. Solitamente era pari a 258,23 euro, ma per il 2024 è stata innalzata a mille euro per tutti i lavoratori dipendenti e duemila euro per chi ha i figli a carico. Tra i bonus che le aziende possono riconoscere ai propri dipendenti non sono previsti, per il 2024, i 200 euro per l'acquisto della benzina, ma si parla di “beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”.

Social card: come richiedere il bonus carburante e spesa? Il Governo ha confermato per il 2024 l’erogazione della “Carta dedicata a te”, la carta acquisti sulla quale lo scorso anno era stato caricato anche il contributo per i rifornimenti di carburante. Questa agevolazione, del valore di circa 460 euro, sarà accreditata alle famiglie con un Isee fino a 15 mila euro. Avranno la precedenza i nuclei familiari con almeno tre componenti, tra i quali un minore di 14 anni. In questo caso non bisognerà fare domanda: l’assegnazione sarà automatica.

In questo caso, l'importo del bonus benzina sarà di 77,20 euro effettivi, che verranno accreditati sulla carta "Dedicata a te". Il contributo per il carburante è da intendersi in aggiunta a quanto già presente sulla carta. I beneficiari di questo bonus sono, dunque, gli stessi che hanno già ricevuto, oppure che stanno per ricevere, la carta "Dedicata a te" con un importo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e/o abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locali. Non tutti, però, possono ottenere questo contributo: sono esclusi coloro che ricevono l'Assegno di inclusione 2024 e le famiglie dove un membro percepisce la Naspi o la Dis-Coll, cioè l'indennità mensile di disoccupazione, l'indennità di mobilità oppure è in Cassa integrazione.

Bonus benzina per i redditi bassi: quando arriva? Ancora manca il decreto attuativo del ministero dell’Agricoltura. Senza questo non si potrà procedere alla nuova fase di assegnazione della Carta Dedicata a te per il 2024.