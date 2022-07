Al via il "bonus benzina" da 200 euro, vale anche per le auto elettriche | Ecco i requisiti e come ottenerlo

Possono accedervi i datori di lavoro privati , che possono riconoscerlo ai propri lavoratori dipendenti . I voucher possono essere corrisposti da subito, senza necessità di accordi contrattuali, e valgono per benzina, gasolio, Gpl, metano e per la ricarica di veicoli elettrici .

A chi si rivolge

- Come detto, possono erogare il bonus i datori di lavoro privati (anche chi non svolge attività commerciale) e i lavoratori autonomi purché abbiano dipendenti. Sono invece escluse dalla misura le amministrazioni pubbliche. La platea dei beneficiari include solo i lavoratori dipendenti, senza alcun limite reddituale. L'incentivo, corrisposto per un massimo di 200 euro, vale fino al 31 dicembre 2022.

Per quali scopi

- I buoni benzina vengono erogati dai lavoratori privati ai propri dipendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione, come benzina, gasolio, Gpl e metano. La circolare dell'Agenzia delle Entrate specifica che può essere elargito anche per la ricarica di veicoli elettrici.

Come si ottiene

- Per ottenere il bonus non è prevista la presentazione di alcuna domanda da parte del dipendente. È infatti il datore di lavoro a decidere se erogarlo e con quale importo, anche inferiore ai 200 euro. L'incentivo non viene necessariamente riconosciuto a tutti i dipendenti, ma può essere erogato dall'azienda a fasce omogenee di lavoratori o anche a un singolo dipendente.

In caso di altri benefit

- Il bonus benzina non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e va conteggiato separatamente rispetto ad altri benefit aziendali. In sostanza, l'importo si aggiunge al valore dei fringe benefit esentasse già esistenti, intesi come quei compensi elargiti sotto forma di beni e servizi.

Dunque, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di

200 euro

buoni benzina

258,23 euro

per uno o piùe un valore diper l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Come retribuzione

- I buoni benzina possono essere erogati anche per finalità retributive. In questo caso, l'erogazione deve avvenire nell'anno in corso e in "esecuzione dei contratti aziendali o territoriali", nel rispetto della normativa prevista per i premi di risultato.