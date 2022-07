Come combattere l'inflazione all'8%, ecco i consigli per le famiglie

E se vivere la quotidianità sta diventando sempre più complicato per le nostre tasche, un modo per difendersi c'è. Ecco qualche consiglio per non alleggerire troppo il portafoglio e difendersi dall'inflazione da record.

Viaggi -

prenotare un volo dal martedì al giovedì

fare attenzione ai prezzi del carburante

"Prezzi benzina", "iCarburante", "Fuelio"

La prima sfida sarà trovare dei voli convenienti. E la prima cosa da fare sarà scegliere in quali giorni della settimana comprare un biglietto aereo. Da evitare sarà sicuramente il fine settimana, quindi meglio: si risparmia tra il 3 e il 12%. Ovviamente le compagnie aeree ragionano in base alla domanda che c'è, nei giorni infrasettimanali il prezzo cala perché il cliente è meno disposto a partire. Modificare il periodo di vacanza e puntare su un periodo meno gettonato farebbe risparmiare almeno il 27%. Questo per quanto riguarda i mezzi di trasporto in generale, non solo aerei ma anche treni e autobus. Chi viaggia in auto dovrebbee potrebbero rivelarsi indispensabili le app ad hoc da scaricare sul nostro telefonino:

Alimentari -

cambiare i luoghi d'acquisto e preferire i discount

i prodotti alimentari meno griffati

la marca del supermercato preferito

le applicazioni per il nostro cellulare

"Dove conviene"

"Volantino Facile"

"TooGoodToGo"

In base a quanto rilevano le ultime statistiche realizzate da Ipsos, 9 italiani su 10 fanno sapere che si stanno ingegnando per ridurre al minimo gli effetti del carovita sul loro portafoglio: 39 su 100 hanno deciso di tagliare i consumi. Compreranno di meno per limitare la spesa. Mentre 36 su 100 hanno deciso di acquistare soltanto l'indispensabile. Un altro 47% cercherà alternative meno costose alle marche che di solito mette nel carrello. Appena l'8% dichiara di aver cambiato il luogo di acquisto alla ricerca di una spesa più economica. E, infatti, l'indicazione più utile rimane. Poi sceglieree preferire quelli con. Anche qui,che ci suggeriscono le offerte migliori presenti sul mercato saranno sempre più utili per le nostre tasche: ad esempio. Ancora, per gustare a casa i cibi del ristorante più "chic" a un prezzo super conveniente c'è, l'app contro lo spreco alimentare: tutto quello che avanza dai posti stellati potrà essere portato a casa in buone condizioni.

Lavaggi Eco -

meglio evitare "i modelli più grossi, di larghezza 90 cm, perché per scaldarli si usa il 150% di energia in più rispetto al modello da 60 cm"

lavaggio eco

lampadine

meglio preferire quelle a Led

Un piccolo passo per risparmiare sulla bolletta della luce è utilizzare gli elettrodomestici nel modo giusto. Utilizzare di meno il forno, che consuma molta energia, è un’opzione. L’associazione Altroconsumo ha spiegato che è. Lavastoviglie e lavatrice andrebbero poi usate solo se si ha disponibilità di riempirle del tutto, utilizzando il. Il climatizzatore andrebbe impostato a una temperatura non superiore o inferiore a 6 gradi rispetto a quella dell’ambiente esterno. Per le, come ormai ci consigliano da anni,

Benzina -

preferire la bici e i mezzi pubblici

prediligere

il selfservice.

Abbandonare le auto eè la strategia vincente per evitare proprio il problema carburante. Secondo quanto ha rilevato l’associazione Altroconsumo per evitare di svuotare il portafoglio bisogna, quando si fa rifornimento,Risulta più conveniente del servizio offerto dal dipendente anche del 9%. Sconsigliato rifornirsi in autostrada, è fondamentale fare attenzione alla manutenzione per ridurre i consumi dell’automobile. Ancora, anche i filtri dell'aria andrebbero sempre ripuliti perché altrimenti l'auto assorbirebbe ancora più carburante inutilmente.