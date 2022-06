Bonus 200 euro, per i lavoratori dipendenti non è automatico: ecco l'autocertificazione per ottenerlo

Col decreto aiuti scatterà nelle busta paga di luglio il bonus 200 euro contro il caro vita per tutti quei lavoratori che nel 2021 non hanno superato il tetto di 35mila euro.

La misura riguarderà 31,5 milioni di persone e costerà alle casse delo Stato 6,3 miliardi, ma come avverte un report della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro , firmato da Giuseppe Buscema e Carlo Cavalleri , non sarà automatico, come era stato detto. In molti casi, come per i lavoratori dipendenti, dovranno essere loro a farne richiesta. La Fondazione ha per questo stilato un'autocertificazione fac-simile per facilitare la domanda.