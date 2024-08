Manovra: tasse, giovani e figli le priorità discusse nel vertice di maggioranza e nel Cdm

Una volta definiti nel Psb gli obiettivi programmatici pluriennali per la traiettoria di spesa netta, il governo avrà poco più di un mese per mettere a punto la manovra. Che parte da una linea condivisa da tutta la maggioranza. "Come le precedenti, sarà seria ed equilibrata", assicura il centrodestra nel comunicato congiunto diffuso dopo il vertice. E "confermerà alcune priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono", aggiunge la nota. In cui si nota pero' l'assenza del tema pensioni, dossier delicato e che rischia di generare attriti, come hanno dimostrato le scintille innescate dalle ipotesi su una possibile stretta sulle uscite anticipate.