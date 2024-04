Nuova social card da 460 euro: ecco chi può averla e come

Nuova social card per gli acquisti

Tra le novità della card "Dedicata a te" del 2024, l'aumento delle risorse investite rispetto alla cifra iniziale del 2023 che ammontava a 500 milionidi euro e l'allargamento della platea dei beneficiari della carta da - esattamente - 459,70 euro. Secondo le prime stime del governo ne usufruiranno circa 1,4 milioni di persone, 50-100mila in più del 2023.



La somma sarà caricata in una sola tranche sulla carta che sarà operativa prima dell'estate. Come anticipato, potrà essere utilizzata per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità. E la lista dei 23 prodotti, comprende carne, pesce e uova, pane e pasta, latte e caffè, frutta e verdura, da acquistare negli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa, che potranno anche applicare uno sconto del 15% sulla merce comprata con la card. Ma i circa 460 euro del 2024 potranno essere spesi anche per il rifornimento di benzina e l'abbonamento per i mezzi pubblici locali. Escluse, invece, bibite zuccherate o alcoliche eì marmellate insieme ai medicinali da banco e i prodotti per l'igiene personale





I requisiti per beneficiare della nuova social card

Potranno usufruire della nuova social card i nuclei familiari composti da almeno tre persone, residenti nel territorio italiano con Isee inferiore a 15mila euro. Occorre, inoltre, avere almeno un figlio (requisito fondamentale e priorità a quelli più piccoli) ed essere iscritti all'Anagrafe della popolazione residente comunale.



Per ottenerla non sarà necessario presentare domanda. Sarà l'Inps, attraverso le dichiarazioni dei redditi dello scorso anno, a inviare ai comuni gli elenchi di chi ha diritto alla nuova social card. E sarà, dunque, poi il Comune di residenza a contattare gli interessati per il ritiro della carta presso l'ufficio postale: la tessera è prodotta da Poste Italiane e distribuita dai Comuni.