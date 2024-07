Dl Coesione, la Camera approva il testo in via definitiva: è legge

Il dl Coesione è stato approvato in via definitiva dalla Camera con 160 voti favorevoli, 90 contrari e tre astenuti. Con l'ok in seconda lettura, è diventato legge il decreto che attua una delle riforme previste dal Pnrr. L'obiettivo è accrescere l'efficienza della politica di coesione europea (programmazione 2021-2027) in vari settori strategici: risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, rifiuti, mobilità sostenibile, energia e sostegno allo sviluppo delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.