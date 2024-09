Mutuo, come sospenderlo e non pagare le rate per 18 mesi

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fatte salve le ipotesi di risoluzione consensuale oppure per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., cioè i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che configurano una prestazione di opera continuativa e coordinata. Questo, fatte salve le ipotesi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

- morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero invalidità civile non inferiore all'80%.