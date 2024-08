Taglio delle detrazioni fiscali: nel mirino mutui e spese sanitarie

Le deduzioni fiscali, in ogni caso, non contribuiscono in modo sostanziale a rafforzare la progressività dell’imposta: incidono per il 9,3% sul reddito lordo di chi guadagna fino a 7.500 euro, scendono al 2,79% per i redditi compresi tra 15 e 26mila euro, e risalgono fino al 6,17% per i redditi tra 80 e 120 mila euro. In media, le deduzioni ammontano a 5.900 euro per chi dichiara tra 80 e 120 mila euro e a 10.600 euro per chi supera i 120mila euro. In questo contesto, il governo sta valutando con attenzione le diverse opzioni per rendere più equo il sistema fiscale, bilanciando le esigenze di bilancio con quelle della progressività dell’imposizione.