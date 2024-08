Fisco e tasse: tutte le scadenze di settembre 2024

Sempre entro il 2 settembre bisogna inoltrare le richieste di cassa integrazione per eventi oggettivamente non evitabili, in breve Eone. In pratica, visto il frequente ripetersi di eventi meteorologici di eccezionale intensità, nei casi di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa i datori di lavoro possono avere accesso a strumenti di sostegno al reddito indicando nella loro richiesta la causale “incendi – crolli – alluvioni”. Per le causali Eone non è necessaria l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni. Inoltre, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale solitamente previsto per l'accesso degli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito. Le domande vanno presentate entro la fine del mese successivo all'evento. In questo caso, entro il 2 settembre. In più, entro questa data gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione mensile e versare l'Iva intracomunitaria.