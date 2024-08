Tasse e contributi, +13 miliardi di entrate nel primo semestre 2024

Nel periodo da gennaio a giugno 2024 le entrate tributarie e contributive sono aumentate di 13,113 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo rende noto la Ragioneria generale dello Stato. "La dinamica osservata è la risultante della variazione positiva delle entrate tributarie (+10,973 miliardi, +4,2%) e della crescita, in termini di cassa, delle entrate contributive (+2,14 miliardi, +1,7%)", si legge in una nota. Il confronto sul 2023, peraltro, "non è omogeneo" perché, nonostante l'aumento di gettito, mancano nel dato di quest'anno le entrate dell'autotassazione delle dichiarazioni dei redditi.