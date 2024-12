Bonus anziani 2025 da 850 euro, domande dal 2 gennaio: i requisiti, a chi spetta e come fare domanda

Il bonus è destinato a persone di età pari o superiore a 80 anni, in condizioni di non autosufficienza (certificate da quello che l'Inps definisce "livello di bisogno assistenziale gravissimo") e con un Isee inferiore a 6mila euro annui. Sarà inoltre necessaria la titolarità dell'indennità di accompagnamento: nel caso in cui questa risulti sospesa, non si potrà accedere al nuovo bonus.