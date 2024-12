Tutti i bonus 2025, "mannaia" sulle ristrutturazioni ma arrivano incentivi per la famiglia

Tra le novità assolute c'è anche il contributo una tantum per i nuovi nati, e rientra nelle politiche per incentivare la natalità. Si chiamerà "Carta per i nuovi nati" e riconosce mille euro ai genitori entro la soglia Isee di 40mila euro per far fronte alle numerose spese dei primi mesi. Sempre per la stessa fascia di reddito viene esteso a tutti - e non più solo a quanti hanno un altro figlio sotto i 10 anni - il bonus nido. Chi ha figli, e un Isee sotto i 15mila euro, potrà beneficiare anche della nuova "dote famiglia": un contributo, ancora da stabilire, per le spese per lo sport o attività ricreative di ciascun figlio tra 6 e 14 anni.