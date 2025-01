Cartelle fiscali, la rateizzazione fino a sette anni si chiede online

Per le richieste documentate che permettono di ottenere fino a 120 rate mensili, la legge richiede di comprovare una temporanea difficoltà economico-finanziaria. La valutazione dei requisiti e la determinazione del numero massimo di rate terranno conto di diversi indicatori: l'ISEE per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l'indice di Liquidità e l'indice Alfa per altri soggetti, e l'indice Beta per i condomini. Inoltre, sono previste certificazioni specifiche per amministrazioni pubbliche e per soggetti colpiti da eventi eccezionali come calamità naturali o incendi che abbiano reso inabitabili gli immobili adibiti a residenza o a sede d'impresa.