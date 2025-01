Assegno unico universale 2025, cosa cambia a quando arriva

A partire dal 2025 l'Assegno unico universale non influenzerà più il calcolo dell'Isee e sarà considerato soltanto per l'accesso al bonus nido e al bonus nuovi nati. Le famiglie che già percepivano il contributo lo scorso anno, non devono presentare nuovamente la domanda. Infatti, il rinnovo del bonus sarà automatico. Non serve, dunque, nemmeno consegnare subito un nuovo Isee. Infatti, come ogni anno, c'è tempo fino al 28 febbraio 2025 per presentare l'Isee aggiornato e continuare a ricevere tutto l'importo spettante. Ma attenzione: se non si presenta la DSU aggiornata al 2025 entro fine febbraio, dal 1° marzo sarà erogato l'importo minimo pari a circa 57 euro. In ogni caso, per inviare l'Isee aggiornato c'è tempo fino al 30 giugno 2025: una volta fatto, si riceveranno tutti gli arretrati maturati a partire da marzo.