Irene Cioni si è sposata, ecco tutte le foto della ex velina a nozze

Irene Cioni ha scelto come da tradizione un lungo abito candido per il giorno del sì. Romantica ed elegantissima, ha indossato un vestito con top dalla scollatura a barca ma con dettagli cut out che arrivavano fino all'ombelico e la schiena scoperta, decorato da applicazioni floreali, e una gonna ampia e vaporosa. Anche la piccola Vittoria era in bianco come la mamma, mentre lo sposo impeccabile in completo nero. Dopo l'uscita dalla chiesa e il tradizionale lancio di riso, insieme agli ospiti si sono spostati nella location del ricevimento e per il taglio della torta la ex velina si è cambiata d'abito abbandonando il bianco per una tonalità più dorata.