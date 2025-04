Vertice Italia-Turchia, 35 miliardi di euro di interscambio commerciale nel medio periodo

Si rafforza anche la collaborazione energetica, non solo sull'approvvigionamento di gas naturale via Tap ma anche su rinnovabili e idrogeno. Il premier Mleoni ha ringraziato il suo ospite per gli sforzi con cui sono state "sostanzialmente azzerate" le partenze di migranti irregolari dalle coste turche. E ha ricevuto un invito in Turchia, esteso da Erdogan anche a Sergio Mattarella, da cui si è recato nel pomeriggio, fra la fine del vertice e il business forum con oltre 500 aziende. Un cambio di programma in cui è entrata anche la visita in Vaticano per incontrare il camerlengo, il cardinale Farrell, e porgere le condoglianze per la morte di Papa Francesco.