Casa Santa Marta: ecco come vivono i cardinali durante il Conclave

Nel cuore della Città del Vaticano, la Domus Sanctae Marthae – conosciuta anche come Casa Santa Marta – è la residenza che accoglie i cardinali durante il Conclave.

Costruita per offrire un alloggio dignitoso ai porporati, la struttura è stata pensata per garantire comfort e riservatezza durante l'elezione del nuovo Pontefice.