Congedo di paternità (e parentale): cos'è, quanto dura e come si richiede

Il congedo di paternità di dieci giorni lavorativi è riservato ai padri lavoratori dipendenti privati e pubblici, anche adottivi e affidatari. È detto obbligatorio perché è un diritto che non può essere negato dal datore di lavoro, al quale vanno comunicati per iscritto i giorni che si intendono prendere. È possibile usufruirne dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita, o anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Si può sfruttare anche in modo frazionato: non vanno presi necessariamente tutti e dieci i giorni insieme. In caso di parto plurimo, il congedo di paternità è esteso a 20 giorni lavorativi. In tutti i casi, l’indennità giornaliera è pari al 100% della retribuzione.