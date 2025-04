"Gangs of New York" e "The Holdovers" diventano serie tv

Lo stesso Glickman spera che il regista del film, Alexander Payne, possa essere coinvolto direttamente nell'adattamento televisivo di The Holdovers - Lezioni di vita, anche se al momento non è stato confermato alcun accordo ufficiale. Ambientato nel 1970, "The Holdovers" vede Paul Giamatti nei panni di Paul Hunham, un professore in un collegio di Boston che viene incaricato di prendersi cura dello studente ribelle Angus (Dominic Sessa) insieme alla cuoca del campus Mary (Da'Vine Joy Randolph) durante le vacanze di Natale. Ha ricevuto cinque nomination agli Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Attore per Giamatti, con Da'Vine Randolph che ha vinto il premio come Miglior Attrice Non Protagonista. Sessa è stato candidato ai Bafta come Miglior Attore Non Protagonista. "The Holdovers avrebbe potuto essere un'opera eccessivamente sentimentale, eppure il perfetto equilibrio tra compassione e sincerità di Payne si traduce in un film agrodolce che sembra appena ritrovato in una vhs impolverata nella soffitta di qualcuno, piuttosto che il prodotto del nostro cupo mondo post-pandemico". Paul Giamatti intanto è tra i protagonista dell'ultima stagione di "Black Mirror", mentre Dominic Sessa interpreterà il compianto chef e documentarista di viaggio Anthony Bourdain nel nuovo film biografico prodotto da A24.