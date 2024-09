Agli Emmy vincono "Shogun", "Hacks" e "Baby Reindeer"

Steven Zaillian ha vinto il premio per la miglior regia di "Ripley", serie tv girata tra l'altro in Italia. Elizabeth Debicki ha portato a casa il premio come migliore attrice non protagonista in un dramma per aver interpretato la principessa Diana alla fine della sua vita nella sesta e ultima stagione di "The Crown". Billy Crudup ha vinto il premio come miglior attore in un film drammatico per "The Morning Show". Sempre nel corso della serata, Jodie Foster ha vinto il suo primo Emmy (oltre ai suoi due Oscar), come migliore attrice in una miniserie per "True Detective: Night Country". Foster ha interpretato un capo della polizia che indaga su un omicidio di massa nell' nverno dell'Alaska nello show della Hbo. Mentre la sua collega Kali Reis non è riuscita a diventare la prima attrice indigena a vincere un Emmy nella categoria non protagonista, Foster ha elogiato lei e la collaborazione dello show con i collaboratori indigeni. "Gli Inupiaq e gli Inuit dell'Alaska settentrionale che ci hanno raccontato le loro storie e ci hanno permesso di ascoltarle", ha detto Foster. "È stata una benedizione. È stato amore, amore, amore e quando lo senti, succede qualcosa di meraviglioso", ha aggiunto. A parte Foster, le star del cinema non se la siano cavata troppo bene. I suoi colleghi vincitori dell'Oscar Streep e Robert Downey Jr. erano tra i favoriti, ma non hanno ottenuto nulla. "Robert Downey Jr. ho un tuo poster a casa mia!" ha detto Lamorne Morris, che ha battuto il premio Oscar per "Oppenheimer", come miglior attore non protagonista in una miniserie per "Fargo", dal palco mentre accettava il suo primo Emmy.