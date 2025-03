Le critiche sono arrivate a pioggia sui threads del Reddit ufficiale di Harry Potter. In tantissimi hanno criticato una sorta di tradimento dei produttori della serie verso la versione originale del personaggio di Piton, che sarebbe stata affidata all'attore britannico già visto in "Gangs of London" e "Black Mirror". Nella saga cinematografica l'interpretazione del personaggio offerta da Alan Rickman è diventata iconica. Uno dei commenti più popolari è stato di un utente che ha spiegato: "Pensavo che l'intero scopo della serie fosse quello di essere più fedele al libro? Ci sono così tanti altri personaggi a cui affidare un gender-swap senza avere un impatto sulla trama, anzi probabilmente la migliorerebbe". Aggiungendo poi: "Se non ti prendi la briga di fare il cast corretto per il tuo show, questo mi dice solo che non rispetterai la tradizione prestabilita. I libri sono letteralmente lì, pronti per essere adattati parola per parola, come i fan hanno chiesto per anni, eppure ogni volta che viene annunciato un nuovo adattamento, Hollywood manda tutto all'aria e assume un regista idiota con la sua 'visione creativa'. Non vogliamo una visione creativa, vogliamo la versione che c'è nei libri".Un altro utente ha osservato che "Paapa è praticamente un modello, un fisico scultoreo e una persona molto bella, ma con un viso molto 'generico'. Piton è bruttino, non è un modello e ha un viso e delle caratteristiche molto particolari".