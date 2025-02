"È stata una sorpresa anche per me. Ho ricevuto la telefonata mentre ero al Sundance Film Festival per un altro film, e non è stata una decisione facile, perché temo che questo impegno occuperà tutto l’ultimo capitolo della mia vita. Ma ne sono molto felice…". In una dichiarazione ufficiale Hbo, che finora non ha svelato nessun nome sul cast dello show, ha tuttavia sottolineato: "Apprezziamo che una serie di così alto profilo susciti molte voci e speculazioni. Mentre procediamo attraverso la pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando finalizzeremo le trattative".