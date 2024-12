L'agenzia ha dichiarato che Grint ha erroneamente classificato 4,5 milioni di sterline di guadagni derivanti dai film (inclusi proventi da vendite di DVD, syndication televisiva, diritti di streaming e altre fonti) come un bene capitale anziché come reddito. L'attore 36enne, che era l'unico azionista di una società che gestiva i suoi affari, ha ribattuto che il pagamento era legato al reddito residuo e ai bonus dei film di Potter. Gli avvocati di Grint hanno quindi sostenuto che avrebbe dovuto pagare solo l'imposta sulle plusvalenze, che sarebbe stata del 10%. Tuttavia, l'HMRC ha affermato che il denaro dovrebbe essere tassato come reddito, soggetto a un'aliquota fiscale del 52%. Dopo anni di discussioni, un giudice del tribunale ha emesso una sentenza sfavorevole per l'attore.