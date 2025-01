"Harry Potter", da Maggie Smith ad Alan Rickman: gli attori del cast scomparsi in questi anni

Attrice britannica nota per aver interpretato due volte il ruolo della first lady Cherie Blair, prima in "The Queen - La regina" (2006) di Stephen Frears e quattro anni dopo nel film tv "I due presidenti" (2010). Nella saga di "Harry Potter" ha vestito i panni della maga Narcissa Malfoy, anche se inizialmente era stata scelta per il ruolo di Bellatrix Lestrange. Quest'ultimo, per via della sua gravidanza, è stato affidato alla collega Helena Bonham Carter. McCrory è deceduta il 16 aprile 2021 all'età di 52 anni per un tumore al seno.