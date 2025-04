Roma: nasce CSAI, il centro sperimentale italiano dedicato alle arti interattive

"Negli ultimi 15 anni ho visto Milestone crescere, anno dopo anno, grazie al grande valore delle persone accanto a me. In Milestone la formazione è un processo continuo e diffuso, ma trovare giovani colleghi che abbiamo già delle basi solide su cui costruire spesso è complesso", afferma Luisa Bixio, amministratrice delegata di Milestone. "La nascita di un polo che formi giovani talenti in collaborazione con l'industria, secondo me è un grandissimo valore, per i ragazzi e per tutto il settore. Oggi, il Centro Sperimentale incarna una risposta concreta a questa esigenza: un'iniziativa pensata per coltivare talenti preparati e competenti, pronti a lasciare il segno nell'industria italiana e, per chi lo desidera, internazionale".