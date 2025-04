Gb: Shenmue è il prodotto più influente nella storia dei videogiochi

Nella speciale classifica c'è spazio anche per Half-Life (quarto posto), The Legend of Zelda: Ocarina of Time (quinto), Minecraft (sesto), Super Mario 64 (ottavo) e The Sims (decimo), mentre leggende come Tetris e Pong devono accontentarsi rispettivamente dell'undicesima e tredicesima posizione. Tra le produzioni più recenti, si nota la presenza di Baldur's Gate 3 (lanciato nel 2023 ed elencato in 16esima posizione) e soprattutto di Kingdom Come: Deliverance 2, il gioco di ruolo medievale realizzato da Warhorse Studios che, nonostante l'esordio avvenuto un paio di mesi fa, ha già saputo conquistare stampa e pubblico del suolo britannico piazzandosi al settimo posto.