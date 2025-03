Videogiochi: Hellblade 2 fa incetta di nomination ai BAFTA Games Awards 2025

I BAFTA, infatti, non seguono sempre la strada dell'opinione pubblica, per cui tra i potenziali vincitori potrebbero esserci anche molti videogiochi passati in sordina: tra questi, produzioni indipendenti come Still Wakes The Deep (sviluppato da The Chinese Room) e il già menzionato Thank Goodness You're Here! (creato da Coal Supper) sono entrambe ben rappresentate, con la prima in lizza per otto premi e la seconda che competerà in sette ambiti differenti.