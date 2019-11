Diciotto anni dopo, Shenmue III è pronto al lancio: l'ultimo trailer prima del ritorno di Ryo Hazuki

Manca poco: la prossima settimana, la visione di Yu Suzuki per il terzo capitolo di Shenmue esordirà finalmente sul mercato, per la gioia di coloro che stanno attendendo il sequel della saga iniziata all'era dello storico Dreamcast da diciotto lunghissimi anni. Per festeggiare l'ormai imminente lancio di Shenmue III, Koch Media ha mostrato l'ultimo trailer prima dell'arrivo sugli scaffali dei negozi.