Shenmue 3 è un videogioco giapponese d'altri tempi

COS'È - Shenmue III è il terzo capitolo di una saga di giochi d'avventura amata in tutto il mondo. Precursore della struttura a mondo aperto tanto in voga in questi anni, Shenmue racconta le gesta di Ryo Hazuki attraverso un sistema di gioco con un senso di realtà unico nel suo genere. Il divertimento non è esattamente la priorità: Ryo, ad esempio, può viaggiare verso il porto in autobus, e mentre in ogni altro gioco la vettura sarebbe arrivata nel momento stesso in cui il giocatore si fosse recato alla fermata, in Shenmue l’autobus ha degli orari ben precisi.



COSA ABBIAMO PROVATO - All'E3 2019 abbiamo messo le mani su una demo da 15 minuti che ci ha permesso di comprendere quanto Shenmue III sia un’esperienza che chiede al giocatore di rallentare per prendersi tutto il tempo necessario per respirare e godersi il mondo in cui si trova. Nonostante il budget inferiore rispetto agli altri capitoli della serie, l’open world di Shenmue III sembra essere estremamente ricco di dettagli proprio come in passato.



Pur continuando a mettere in scena un mondo che trasmette un senso della realtà davvero unico, Shenmue III somiglia molto più a un videogioco tradizionale rispetto ai capitoli precedenti. Nei vecchi titoli, Ryo poteva comprare una bevanda da un distributore, ma non c’era un vero e proprio senso nel farlo. Nel caso in cui Ryo potrà fare la stessa cosa in Shenmue III, siamo convinti che gli sviluppatori abbiano trovato un modo per collegare questa meccanica al resto degli elementi di gameplay.



Per chi ha amato Shenmue per il suo essere una simulazione della vita reale, scoprire che il terzo capitolo sarà più vicino a un’esperienza da videogioco canonico sarà stato un trauma. Ma dopo averci giocato, però, abbiamo capito che queste nuove meccaniche stanno semplicemente contribuendo a rendere credibile la simulazione, dal momento che la maggior parte dei giocatori farà cenare Ryo ogni sera solo perché è davvero necessario.