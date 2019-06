ANTEPRIMA DA LOS ANGELES 17 giugno 2019 15:36 The Outer Worlds, il vero erede spirituale di Fallout: New Vegas Abbiamo assistito alla presentazione del nuovo gioco di ruolo di Obsidian Entertainment, in arrivo a fine anno su PC e console

Prima dell'acquisizione da parte di Microsoft, ufficializzata all'E3 dello scorso anno, Obsidian Entertainment era al lavoro su un nuovo gioco di ruolo in grado di raccogliere la pesante eredità di Fallout: New Vegas, a oggi uno dei progetti più rappresentati della software house.



Un anno dopo, il team di sviluppo ci ha mostrato a porte chiuse una piccola porzione di The Outer Worlds, prossima avventura dalle tinte sci-fi in arrivo tra qualche mese, confermando le ottime impressioni già manifestate dopo il nuovo trailer presentato alla conferenza Xbox dell'E3 2019.

I dialoghi sono fondamentali per l'evoluzione della trama: in base alle statistiche e abilità del vostro personaggio, avrete accesso a opzioni e approcci differenti. COS'ÈThe Outer Worlds è un gioco di ruolo con elementi action che rispecchia alla perfezione lo stile inconfondibile di un team che, vale la pena ricordarlo, ha dato i natali alla serie Fallout. Un'avventura in salsa western ambientata nello spazio, che mescola fantascienza e umorismo per dar vita a una storia che si preannuncia davvero interessante, nella quale vestiremo i panni di un misterioso personaggio (che può essere creato e personalizzato a piacimento dal giocatore) che si risveglia dopo un lungo sonno criogienico, con abilità paranormali che gli consentono di rallentare il corso del tempo.



Come succede in Fallout, anche in The Outer Worlds i dialoghi saranno un elemento centrale del gameplay e avranno ripercussioni sulla storia, che dunque potrà evolversi in base alle decisioni che prenderete strada facendo. Il tutto è mescolato a un sistema di combattimento con visuale in prima persona che fa uso di un armamentario piuttosto vasto composto da armi fantascientifiche estremamente divertenti da utilizzare.

Quando si tratta di combattere, The Outer Worlds si comporta come uno sparatutto in soggettiva e offre una grande varietà di armi futuristiche. COSA ABBIAMO VISTOA Los Angeles, Obsidian Entertainment e il publisher Private Division ci hanno mostrato una demo giocata in tempo reale dagli sviluppatori, che ci hanno guidato alla scoperta dell'avventura facendoci scegliere il tipo di approccio alle varie situazioni che si sono parate davanti. Il team di sviluppo ci ha mostrato il sistema di personalizzazione del personaggio e l'importanza di alcune abilità, come ad esempio la persuasione, che potrà essere utilizzata nei dialoghi per ottenere dei vantaggi e spingere i personaggi a fare ciò che desideriamo.



Ma il team di sviluppo non ha perso tempo per mostrarci anche il funzionamento del modulo di combattimento, che grazie alle abilità del protagonista permetterà di rallentare il corso del tempo e mirare in un punto preciso del corpo nemico, ottenendo effetti diversi: mirando alle gambe, ad esempio, si impedirà all'avversario di muoversi, mentre sparando al volto il bersaglio diventerà cieco. L'apporto di questa abilità va ben oltre e consente in ogni momento di gestire i combattimenti con un approccio più strategico, sfruttando anche le armi estremamente tecnologiche per disfarsi velocemente di gruppi nutriti di nemici.



Tra le novità che abbiamo potuto scoprire durante la presentazione in anteprima, c'è anche il sistema di "party" che permetterà di portare con sé altri personaggi. Le abilità degli alleati potrebbero risultare utili tanto in combattimento quanto nei dialoghi, con opzioni specifiche che si sbloccheranno solo ed esclusivamente in presenza di determinate statistiche nel profilo dei personaggi comprimari. Non mancano chicche come un sistema di mimetizzazione, che consente di "emulare" l'aspetto di un oggetto o nemico circostante e permetterà dunque di gestire le missioni con un approccio più furtivo.