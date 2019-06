VISTO IN ANTEPRIMA 12 giugno 2019 08:13 Cyberpunk 2077: il destino di Night City è nelle mani dei giocatori Abbiamo assistito alla presentazione di una nuova missione del gioco di ruolo futuristico sviluppato da CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 è stato certamente uno dei giochi più importanti dell'E3 2019: il nuovo progetto dagli autori di The Witcher, i polacchi di CD Projekt Red, si è mostrato a Los Angeles durante la conferenza Xbox con un nuovo video che ha svelato la presenza di Keanu Reeves nel cast del gioco di ruolo.



Noi di Mastergame siamo stati invitati dagli sviluppatori a scoprire in anteprima una nuova demo di gameplay che ci ha portato in una zona mai vista prima di Night City, Pacifica. Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto.

COS'ÈCyberpunk 2077 è un gioco di ruolo dalle tinte action con visuale in prima persona, che però è caratterizzato da numerose contaminazioni che lo trasformano, all'occorrenza, in uno sparatutto in soggettiva o in una produzione dalla forte impronta stealth.



Nei panni di un uomo (o una donna) "potenziato" con particolari protesi cibernetiche, il giocatore deve completare delle missioni per conto dei vari personaggi che popolano i sei distretti di Night City, la spettacolare ambientazione futuristica che si estende tanto in orizzontale quanto in verticale. Tra armi tecnologicamente avanzate, protesi in grado di donare abilità sovrumane e tante altre chicche per chi è cresciuto a pane e Blade Runner, Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo intenso e profondo, in cui sarà il giocatore a plasmare, con le proprie decisioni, l'evoluzione della trama.

COSA ABBIAMO VISTOAll'E3 2019, CD Projekt Red ha mostrato una nuova missione che alternava esplorazione a lunghe sessioni di infiltrazione stealth, mettendo in risalto una nuova componente chiamata Life Path che darà al proprio personaggio delle origini più o meno agiate, dalle quali dipenderanno anche possibili linee di dialogo e approcci durante le missioni avanzate.



Ad esempio, un "figlio della strada" potrebbe avere più chance di riuscire a catturare l'attenzione di un personaggio che vive in un ghetto desolato come quello di Pacifica, creando una sorta di rapporto empatico per raggiungere il proprio fine. A un numero maggiore di skill corrispondono altrettante linee di dialogo che sbloccherete progressivamente durante l'avventura, e vi permetteranno di variare l'approccio alla trama.



Un'altra caratteristica importante che abbiamo visto in anteprima riguarda le specializzazioni, con due varianti diametralmente opposte come Netrunner (specializzato nell'hacking) e Super Strong (che dona una forza notevole e un'esperienza unica nei combattimenti). Gli sviluppatori hanno mostrato la varietà d'approcci scegliendo le due specializzazioni: nel primo caso, sfruttando le abilità da hacker, abbiamo preso il pieno controllo di torrette e sistemi tecnologici per mettere fuori gioco i nemici, mentre nel secondo è possibile utilizzare la forza bruta per sconfiggere i nemici o accedere ad aree altrimenti inaccessibili.



A seconda di come deciderete di agire, la missione e la trama si evolveranno diversamente, crendo un'esperienza di gioco estremamente personale.