Marvel's Avengers, i supereroi più amati irrompono nei videogiochi

COSA ABBIAMO VISTOIl sistema di combattimento in Marvel's Avengers sfrutta nel dettaglio le abilità del singolo personaggio. La trama si concentra su un mondo scosso da un evento catastrofico che si risolve con la morte di un personaggio, per la quale gli Avenger si assumono la colpa portando così allo scioglimento del gruppo. La storia può essere giocata con un massimo di tre amici in modalità cooperativa online a quattro giocatori.



Square Enix e Crystal Dynamics intendono inoltre dare supporto continuativo al gioco: oltre ad ampliare la storia di per sé, i contenuti post-lancio come i nuovi personaggi Marvel giocabili e le aree in cui combattere saranno gratuiti. Gli attori inclusi per il doppiaggio degli eroi comprendono Troy Baker nei panni di Hulk, Nolan North nel ruolo di Iron Man, Laura Bailey come Vedova Nera, Jeff Schine è Capitan America e infine Travis Willingham veste i panni di Thor.



Gli sviluppatori hanno tenuto a sottolineare che non saranno implementate le tanto criticate loot box né meccaniche pay-to-win.