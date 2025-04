Videogiochi: cresce il mercato italiano, il giro d'affari sfiora i 2,4 miliardi di euro

Tra i videogiochi più diffusi del 2024, non sorprende che il titolo più venduto sia EA Sports FC 25, saldamente al comando delle vendite legate alle nuove uscite: a seguire ci sono il picchiaduro Dragon Ball: Sparking! Zero e il "solito" sparatutto Call of Duty: Black Ops 6. L'Italia si conferma amante dello sport: lo testimoniano il quarto posto di F1 24, l'ottava posizione di NBA 2K25 e la nona di WWE 2K25, mentre nella classifica delle novità più apprezzate c'è stato spazio per Helldivers 2 (quinto), The Last of Us: Parte II Remastered (sesto), Astro Bot (settimo) e Super Mario Party Jamboree (decimo).