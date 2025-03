Usa: professore universitario sfrutta i videogiochi per insegnare le relazioni internazionali

Il libro del docente universitario, infatti, collega serie famose come League of Legends e Minecraft alle teorie delle relazioni internazionali, rendendo molto più accessibili dei concetti complessi. Allen ha spiegato come un battle royale come Fortnite possa illustrare processi decisionali simili a quelli della politica globale. "In una partita a Fortnite sto cercando di vincere, ma sto anche cercando di decidere chi sia temporaneamente mio alleato, chi sia temporaneamente mio nemico e come possiamo progredire in ciò che vogliamo fare, come potremmo fare per vincere la partita, e così via", ha spiegato il professore.