Spagna: studio rivela i cambiamenti fisici di coloro che "giocano troppo ai videogiochi"

Anche i progressi tecnologici giocheranno un ruolo cruciale nell'aspetto dei giocatori nel 2040: con l'avvento di dispositivi come gli occhiali per la realtà aumentata e i controller aptici, i giocatori potrebbero trascorrere più tempo immersi in ambienti virtuali, con cambiamenti nella propria percezione dello spazio fisico e nell'interazione con il mondo reale. Si prevede che alcuni utenti svilupperanno un'eccezionale motricità fine a causa della precisione richiesta in alcuni giochi.