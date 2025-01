Gb: i videogiochi come mezzo per incentivare l'attività fisica nella vita reale

Per quanto riguarda gli sport più popolari nei videogiochi, calcio, basket e football americano sono in testa, mentre i giochi di simulazione sono quasi due volte più popolari rispetto ai giochi che rielaborano in modo fantasioso o "arcade" le discipline sportive. Proprio i simulatori sono stati identificati come il principale catalizzatore nello spingere i giocatori a praticare sport reali per la prima volta: un sondaggio che sfata i miti dell'eccessiva sedentarietà legata al mondo videoludico e che ne mette invece in risalto l'effettiva capacità di coinvolgere i giocatori anche al di fuori degli schermi.