Gb: utenti preferiscono guardare filmati sui videogiochi anziché giocare, secondo uno studio

Giocare ai videogiochi è spesso un modo di alleviare lo stress quotidiano o trascorrere del tempo in relax sul proprio divano senza dover mettere da parte il divertimento. Sembra però che una buona fetta di chi ama i videogame preferisca guardare video o contenuti di altri giocatori rispetto a investire del tempo per giocare direttamente ai videogiochi, come affermato recentemente da uno studio.