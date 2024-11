Paesi Bassi: i bambini in età scolare si pentono degli acquisti nei videogiochi

Secondo l'emittente, per i bambini è anche più facile pagare gli acquisti all'interno del gioco, perché non devono più rivolgersi ai genitori per ottenere una carta di credito come si faceva fino a poco tempo fa. Oggi, infatti, è sufficiente andare in un qualsiasi negozio o supermercato e utilizzare i contanti per acquistare delle "carte prepagate" che, una volta riscattate, possono aggiungere del "credito virtuale" da spendere nei videogiochi per l'acquisto di tali contenuti.