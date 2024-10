I videogiochi stanno affrontando un "cambiamento generazionale", secondo Epic Games

L'amministratore delegato di Epic Games ha dichiarato che Fortnite ha toccato nuovi record di coinvolgimento, raggiungendo un picco storico di 110 milioni di utenti attivi durante la precedente stagione festiva: un risultato che, secondo lui, si inserisce in un cambiamento generazionale nell'industria dei giochi. "Una delle manifestazioni del cambiamento a cui stiamo assistendo in questo momento è che molti videogiochi vengono realizzati con budget elevati e non rispettano le aspettative in termini di vendite, mentre altri continuano ad andare incredibilmente bene", ha dichiarato Sweeney. "Stiamo assistendo a una vera e propria tendenza che vede gli utenti gravitare verso titoli immensi in cui giocare con più amici".