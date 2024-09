Ue: le valute virtuali nei videogiochi "ingannano i consumatori", richiesta indagine

La quarta, non meno importante, riguarda i bambini, i quali secondo il gruppo sono "ancora più vulnerabili a queste tattiche di manipolazione", indicando i dati che suggeriscono che i bambini in Europa spendono in media 39 euro al mese per gli acquisti in-game. "Un'analisi di 50 dei videogiochi più giocati nel 2023 mostra che 21 di essi (42%) includono valute premium", afferma l'organizzazione. "Di questi, otto hanno una classificazione di età pari o inferiore a 12 anni".