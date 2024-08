Fortnite e Marvel di nuovo insieme: Dottor Destino arriva nel videogame

Come suggerisce lo stesso titolo, Absolute Doom sarà incentrata sul personaggio di Victor von Doom, alias Dottor Destino, il prossimo antagonista che farà parte dei film dedicati agli Avengers sul grande schermo (interpretato da un volto noto come Robert Downey Jr.): quella di Dottor Destino sarà una delle "skin" con cui personalizzare l'aspetto del proprio alter ego digitale al fianco di Gwenpool, ma non mancheranno nuovi oggetti emblematici dei fumetti Marvel per rendere ancora più "personale" il personaggio. La scelta potrebbe far storcere il naso a chi sperava in altri nome, ma è anche vero che sono numerosi i personaggi apparsi di recente nel videogioco, non ultimi Ciclope, Jubilee e Colosso degli X-Men.